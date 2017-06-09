Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военных в Катар

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган одобрил закон об отправке турецких военнослужащих в Катар, а также соглашение между двумя странами по сотрудничеству в обучении военных, передает агентство Рейтер.

Накануне стало известно, что парламент Турции принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Ранее представитель МИД Турции подтвердил РИА Новости намерение Анкары и Дохи создать турецкую военную базу в Катаре. Отмечается, что размещение турецких военных в Катаре будет осуществлено в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году.

По данным агентства, распоряжения правительства были опубликованы в правительственном издании Official Gazette в пятницу.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.