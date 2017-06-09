Еврокомиссар по бюджету не уверен, что переговоры по Brexit начнутся в срок

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер не уверен, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся в намеченный срок, передает агентство Рейтер.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit начнутся через 11 дней после парламентских выборов.

Эттингер выразил сомнение в возможности начать переговоры в назначенный срок, поскольку консерваторы во главе с Мэй не смогли получить на выборах абсолютного большинства.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны 640 из 650 округов. Консерваторы пока получили 311 мандатов, лейбористы – 259, либдемы – 12, Шотландская национальная партия – 35, остальные партии – 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабмина.