В клубе Карлтон британские тори негодуют из-за неудачи на выборах

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Посетители лондонского клуба Карлтон, который считается "сердцем" Консервативной партии, чрезвычайно болезненно восприняли относительную неудачу тори на выборах.

Согласно прогнозам, консерваторы не получат абсолютного большинства на выборах в парламент. Ожидается, что им достанется от 315 до 321 мест, что означает появление "подвешенного" парламента — когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мандатов.

"Это полная катастрофа!", "Мы проигрываем даже в Лондоне!", "Зачем вообще она (Тереза Мэй) устроила досрочные выборы? Кто ей посоветовал?!": такие восклицания были слышны в клубе для джентльменов, основанном в 1832 году.

Некоторые партийные "тяжеловесы" уже строят планы о поддержке возможного кандидата на смену нынешнего лидера консерваторов и премьера страны Терезы Мэй.

"Она не останется, это точно", - заявил РИА Новости один из высокопоставленных функционеров партии.