Sky News прогнозирует "подвешенный парламент" в Великобритании

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Телеканал Sky News ухудшил прогноз для Консервативной партии Великобритании по итогам подсчета более половины округов, предсказав "подвешенный парламент".

Согласно прогнозу, правящая сейчас партия наберет от 315 до 325 мест в парламенте, то есть не получит абсолютного большинства. Это означает необходимость формирования коалиции.

На данный момент количество мандатов у двух основных партий сравнялось: по 215.

Появление "подвешенного" парламента означает ситуацию, когда ни одна из ведущих политических партий не получает больше половины мест. В этом случае прежнее правительство сохраняет полномочия до формирования нового, даже если кто-то из министров перестал в результате выборов быть депутатом парламента.

Параллельно определяется, насколько действующий премьер-министр и его партия способны в одиночку или в сотрудничестве с другими партиями сформировать работоспособное правительство. Согласно установленным в Великобритании правилам именно правившая до выборов партия имеет право "первой ночи" на попытку формирования правительства. Возможные сценарии в данном случае - правительство меньшинства либо создание коалиции - формальной или неформальной.