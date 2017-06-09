Абэ назвал принятие закона о престолонаследии важным моментом в истории

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Принятие закона, предусматривающего передачу трона при жизни действующего императора его наследнику – важный исторический момент в истории страны, об этом журналистам заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я вновь хочу поблагодарить все партии за сотрудничество в рассмотрении и принятии особого закона. Впервые за 200 лет будет осуществлено отречение действующего императора. Этот момент, таким образом, связан с длинной историей и в то же время связан с будущим. Проявив внимание и уважение к мнению императорской семьи, мы приступаем к подготовке его реализации", — сказал Абэ.

В пятницу верхняя палата парламента Японии приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Передача трона будет осуществлена не позднее трех лет после обнародования закона. Конкретная дата не указана, решение будет принято по согласованию с императорской семьей, но велика вероятность того, что это произойдет к концу 30-го года правления императора Акихито в декабре 2018 года.

В Японии одновременно используются два летоисчисления — европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора. В таком случае обязательный в Японии девиз нового правления будет представлен летом 2018 года, что позволит финансовым институтам, государственным структурам и бизнесу подготовиться к грядущим изменениям, начало нового правления с нового года по европейскому летоисчислению также признано удобным для перехода.

Закон регулирует и вопрос о том, как называть императора после отречения. Для этого были использованы средневековые прецеденты, когда была распространена подобная передача власти и ухода действующего императора на покой — тогда бывшего императора называли "тайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". В то время наиболее частой формой был уход императора в монастырь. Таким образом, действующий император Акихито будет называться "дзёко".

Ближайший по времени прецедент отречения императора в пользу наследника произошел в начале 19-го века. По современному законодательству – закону об императорском доме и конституции – не предусмотрена прижизненная передача престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора".

Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей. После этого в течение 10 месяцев совет из лучших экспертов в области права, истории, культуры рассматривал вопрос и готовил проект закона.