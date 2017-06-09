Главы МИД Китая и Ирана обсудили ситуацию в Персидском заливе

ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили ситуацию в Персидском заливе, сообщило в пятницу министерство иностранных дел КНР.

Встреча состоялась в четверг в Астане, где проходит саммит ШОС.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе. Ван И заявил, что поддержание мира и стабильности в Персидском заливе соответствует общим интересам как стран региона, так и международного сообщества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Ван И подчеркнул, что Китай выступает за то, чтобы соответствующие страны конструктивным образом урегулировали свои противоречия.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре. Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявил, что нападки на Доху связаны с успешностью страны.