Лидер британских лейбористов Корбин переизбрался в парламент

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин переизбрался в парламент, с большим отрывом победив конкурентов в лондонском округе Северный Ислингтон.

На данный момент лейбористы получили 145 мандатов, консерваторы — 124. Независимые кандидаты выиграли 13 мест, Шотландская национальная партия — 19, Либерал-Демократическая — 3.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости — самая правая партия — не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.