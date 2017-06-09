WP: адвокат Трампа убедил его не отвечать в Twitter на заявления Коми

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц убедил президента США не использовать свой аккаунт в Twitter в ответ на выступление в сенате экс-директора ФБР Джеймса Коми, пишет в пятницу газета Washington Post.

В четверг экс-глава бюро дал показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия". При этом президент, ранее активно откликавшийся в соцсети на различные политические события, более суток не оставлял записей в своем микроблоге. При этом Касовиц выступил с развернутым заявлением, в котором трактовал неоднозначные заявление Коми в пользу Трампа.

"Лучшее, что можно сказать (на выступление Коми), это ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это", — заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа.

Источник в Белом доме сообщил, что Касовиц сумел убедить Трампа, что будет защищать его достаточно агрессивно.

Издание отмечает, что Трамп в четверг не отвечал на вопросы журналистов о появлении Коми в сенате, ограничиваясь заранее подготовленными текстами по тематике мероприятий.