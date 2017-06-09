Экс-член MoDem передал следствию данные по делу против 19 евродепутатов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший член "Демократического движения" (MoDem) Франции предоставил новые подробности в ходе предварительного следствия прокуратуры Парижа в отношении 19 французских депутатов в Европарламенте (ЕП), подозреваемых в злоупотреблении доверием, пишет газета Parisien.

Ранее сообщалось, что евродепутат от партии "Национальный фронт" Софи Монтель, близкий соратник вице-президента партии Флориана Филиппо, подала жалобу в прокуратуру Парижа о наличии фиктивных помощников у своих коллег из других фракций. Предварительное следствие было открыто 22 марта.

По данным издания, экс-член MoDem, имя которого не разглашается, в декабре 2010 года вступил в партию Франсуа Байру, которая в то время называлась UDF. На следующий день после подписания рабочего контракта ему представили на подпись дополнение к договору, согласно которому он становился временным "сотрудником" евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако, по словам бывшего члена MoDem, он редко имел контакты с ним.

"Я пересекался с ним время от времени в офисе UDF в Париже, но не чаще, чем с другими евродепутатами. С ним я имел куда меньше дел, чем с Мариэль де Сарне или Франсуа Байру", — цитирует газета экс-члена партии.

Издание отмечает, что его зарплата выплачивалась двумя частями: от партии и из фондов ЕП в Брюсселе. Газета Point сообщает, что несколько евродепутатов подтвердили существование такой системы оплаты труда.

Parisien пишет, что в качестве доказательств экс-член MoDem в среду представил прокуратуре Парижа свой рабочий контракт, дополнение к договору, а также переписку с финансовым директором движения в то время.

"Демократическое движение", в свою очередь, отвергло представленные анонимом свидетельства. "MoDem вновь утверждает, что соблюдала все правила и все требования работодателя", — говорится в заявлении партии.

Среди евродепутатов, в отношении которых ведется расследование, значатся министр Франции по европейским вопросам Мариэль де Сарне и лидер Нацфронта Марин Ле Пен. Комиссия Европарламента по юридическим вопросам в июне может начать рассмотрение запроса от французских правоохранительных органов о лишении депутатского иммунитета Марин Ле Пен.