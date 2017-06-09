Бывший зампремьера Британии Клегг проиграл выборы в парламент

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Экс-лидер Либерал-демократической партии, бывший заместитель премьер-министра страны Ник Клегг потерял место в парламенте, проиграв в округе в Шеффилде.

На данный момент лейбористы получили 121 мандат, консерваторы – 98. Независимые кандидаты выиграли 12 мест, Шотландская национальная партия – 14, либерал-демократы - 1.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.