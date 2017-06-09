Родной город Шекспира проголосовал за консерваторов на выборах в парламент

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Родной город Уильяма Шекспира Стратфорд-на-Эйвоне на выборах в британский парламент, как и на выборах 2015 года, поддержал Консервативную партию.

На данный момент лейбористы получили 43 мандата, консерваторы – 25. Независимые кандидаты выиграли пять мест, Шотландская национальная партия – 5.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.