Британские консерваторы сумели отвоевать первый мандат у другой партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британская Консервативная партия на досрочных парламентских выборах победила в шотландском округе Ангус, ранее поддерживавшем Шотландскую национальную партию (SNP), это первый мандат, отвоеванный консерваторами у другой партии.

На данный момент лейбористы получили 39 мандатов, консерваторы – 24.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.