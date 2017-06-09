Лондонское колесо обозрения окрасилось в цвета главных политических партий

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз" в ночь подсчета голосов на досрочных британских выборах в парламент подсвечивается сменяющими друг друга синим и красным цветами – цветами двух главных политических партий страны.
По традиции, синий цвет – цвет правящей сейчас Консервативной партии, красный – цвет Лейбористской партии, исторически отстаивающей интересы рабочего класса.
На данный момент оппозиционная Лейбористская партия получила десять мандатов, правящая Консервативная – шесть.
The London Eye is shining red for Labour tonight! Labour's coming home. Only two hours to go. Vote now. #VoteLabour pic.twitter.com/Z6eWDvgbz2— Jack Slater (@Jack_Slater) 8 июня 2017 г.
По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости - самая правая партия - не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.