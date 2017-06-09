Лондонское колесо обозрения окрасилось в цвета главных политических партий

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз" в ночь подсчета голосов на досрочных британских выборах в парламент подсвечивается сменяющими друг друга синим и красным цветами – цветами двух главных политических партий страны.

По традиции, синий цвет – цвет правящей сейчас Консервативной партии, красный – цвет Лейбористской партии, исторически отстаивающей интересы рабочего класса.

На данный момент оппозиционная Лейбористская партия получила десять мандатов, правящая Консервативная – шесть.

The London Eye is shining red for Labour tonight! Labour's coming home. Only two hours to go. Vote now. #VoteLabour pic.twitter.com/Z6eWDvgbz2 — Jack Slater (@Jack_Slater) 8 июня 2017 г.

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По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте -Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости - самая правая партия - не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.