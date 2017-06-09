СМИ: Мэра Киева Виталия Кличко заподозрили в сокрытии имущества

МОСКВА, 9 июня — РИА Новости. В отношении мэра Виталия Кличко возбудили уголовное дело по статье "Декларирование недостоверной информации" в связи с сокрытием недвижимости в Лос-Анджелесе и Гамбурге, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Уголовное производство в отношении неуказанных в электронной декларации имений в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется семья Кличко, НАБУ начало после обращения юристов "Центра противодействия коррупции". Юристы организации обратились к НАБУ с заявлением о преступлении еще в декабре 2016 года, но тогда антикоррупционное бюро перенаправило его в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", — передает бюро "Радио свобода"

Сообщается, что дело было открыто лишь после обращения "Центра противодействия коррупции" в правоохранительные органы. Активисты этой организации и ранее требовали от НАБУ возбудить дело в отношении Кличко, однако получили отказ, но уже Апелляционный суд обязал антикоррупционное бюро начать производство.

В соответствии с украинским законодательством, за подачу заведомо ложной информации об имеющейся недвижимости предусматривается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.