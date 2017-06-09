В избирательном округе главы МВД Британии может пройти пересчет голосов

Сторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне. Архивное фото

Сторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пересчет голосов по итогам досрочных парламентских выборов в Британии может потребоваться в округе Гастингс и Рай, по которому проходит кандидатура министра внутренних дел Амбер Радд, сообщил пресс-секретарь местного избиркома.

Если пересчет голосов не потребуется, результаты ожидаются примерно в 2 часа ночи (04.00 мск).

Амбер Радд называют в числе самых близких соратников премьера Терезы Мэй, ранее занимавшей пост, который теперь принадлежит Радд.

На данный момент, оппозиционная Лейбористская партия получила восемь мандатов, правящая Консервативная – пять.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.