Самолет японских ВВС потерял управление перед взлетом и съехал с полосы

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Транспортный самолет Kawasaki C-2 военно-воздушных сил самообороны Японии во время руления в аэропорту Михо-Ёнаго сошел с взлетно-посадочной полосы и въехал на газон окружающей аэропорт лесополосы, сообщила телекомпания NHK.

По ее данным, на борту находились шесть человек, никто из них не пострадал. Как сообщил пилот, во время руления перед взлетом самолет неожиданно потерял управление: отказали тормоза, перестал работать штурвал.

В аэропорту, который одновременно с силами самообороны использует гражданская авиация, пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу. К этому часу отменены три гражданских авиарейса.

Силы самообороны выясняют причины происшествия.