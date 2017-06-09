В LSE рассказали, почему кибератаки на британских выборах невозможны

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Кибератака в Великобритании во время внеочередных парламентских выборов невозможна, так как бюллетени в стране подсчитывают вручную - такие шутки опускают профессора и студенты Лондонской школы экономики (LSE), передает корреспондент РИА Новости.

Один из ведущих британских вузов в четверг вечером организовал мероприятие LSE Election Night Party 2017, пригласив студентов и гостей в свои стены в центре Лондона, чтобы вживую наблюдать за подсчетом голосов по итогам парламентских выборов в Великобритании.

"Ну хотя бы кибератака у нас невозможна, потому что подсчет ведется вручную", - шутят студенты и их преподаватели.

Бюллетени голосования в Великобритании подсчитывают вручную для защиты данных от инцидентов, связанных со сбоями электронных систем.

Результаты exit poll неутешительны для консерваторов: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.