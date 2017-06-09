В США в ДТП с автобусом погиб один школьник

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Один человек погиб и почти 40 пострадали в ДТП с участием автобуса со школьниками в окрестностях американской Атланты, сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось о 21 раненом.

Автобус, принадлежащий баптистской церкви из штата Алабама, попал в аварию по дороге в аэропорт. На кадрах телевизионных репортажей видно, что автобус, опрокинувшись, задел легковой автомобиль.

Представитель церкви сообщил, что в автобусе находились старшеклассники и взрослые. Всего пострадали 38 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.