Молодежь активнее участвовала на нынешних британских выборах

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Нынешние всеобщие выборы в Великобритании привлекли большее, чем обычно, количество молодых избирателей, рассказал РИА Новости сотрудник одной из участковых избирательных комиссий в Лондоне.

"Активность избирателей была на уровне выборов прошлых лет, однако было больше, чем обычно, молодых избирателей, которые говорили о том, что специально пришли на выборы, чтобы их голос не был "потерян", - сказал сотрудник, уже несколько раз работавший на выборах.

Согласно мнению социологов, увеличение числа молодых избирателей позволило повысить свои результаты Либерал-демократической и Лейбористкой партии.

На данный момент о результатах отчитались всего два округа – Ньюкасл и Сандерленд. В обоих победили кандидаты от Лейбористской партии.

По данным единственного проводимого exit poll, правящая Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте —Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.