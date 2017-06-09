Британским либдемам сложно представить себя в составе коалиции

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британским либерал-демократам будет сложно найти тех, с кем они готовы вступить в коалицию в новом составе парламента, заявил официальный представитель партии Минзис Кэмпбелл.

По данным единственного проводимого exit poll, правящая Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получают 22 мандата.

"Тим Фэррон (лидер либдемов – ред.) ясно все сказал. Он сказал: ни соглашений, ни сделок, ни коалиции. Мы уже один раз обожглись на коалиции, не хочу повторяться. Мне очень сложно представить себе, как Тим Фэррон сможет уйти от того, что он сказал ранее", - заявил Кэмпбелл в интервью Би-би-си.

Либерал-демократы были в коалиционном правительстве с консерваторами с 2010 по 2015 год. Тогдашний лидер либдемов Ник Клегг занял созданный специально для него пост заместителя премьер-министра.