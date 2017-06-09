Лейбористы поблагодарили избирателей за хорошие результаты на выборах

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лейбористская партия Великобритании поблагодарила избирателей за хорошие, если верить данным exit poll, результаты на досрочных всеобщих выборах.

"Вот и результаты. Мы предприняли сегодня невероятные усилия и сделали все, что могли. И единственное, что нам остается сказать, это – спасибо", - говорится в сообщении партии, разосланном всем подписчикам.

По данным единственного проводимого exit poll, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте.