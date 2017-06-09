Социологи заявили о риске потери консерваторами большинства в парламенте

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Существует серьезный риск потери британской Консервативной партией абсолютного большинства в парламенте, хотя пока выводы делать очень рано, говорится в заявлении социологов, подготовивший exit poll для телеканалов Sky News, Би-би-си и ITV.

"Существует серьезный риск, что консерваторы потеряют абсолютное большинство, хотя пока это еще далеко не факт", - говорится в заявлении.

Результаты exit poll неутешительны для Консервативной партии: согласно прогнозу, консерваторы лидируют на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.