Экс-епископу Орлеана предъявили обвинения в недонесении по делу о педофилии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Судебные власти Франции предъявили бывшему епископу Орлеана Андре Фору обвинения, связанные с делом о педофилии, передает телеканал BFMTV.

Адвокаты предполагаемых жертв сообщили, что следственная палата Орлеана возбудила против бывшего прелата дело по недонесению на одного из священников своего диоцеза, который был обвинен в педофилии в 2012 году.

Фор возглавил епархию Орлеана в 2002 году, а в 2010 году сложил сан в связи с преклонным возрастом.