В США заявили о готовности к работе с Россией по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США открыты для сотрудничества с РФ по борьбе с терроризмом в тех практических областях, которые принесут пользу американскому народу, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, в тех областях практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу", — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о российско-американских контактах в настоящий момент по вопросу борьбы с терроризмом.

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что РФ и США "не мешало бы немножко подумать" о сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом.