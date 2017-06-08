В Белом доме заявили, что Трамп полностью уверен в генпрокуроре

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью уверен в генпрокуроре, главе министерства юстиции Джеффе Сешнсе, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Безусловно", — сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она добавила, что Трамп уверен во всем кабинете министров.

Телеканал АВС News со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сешнс не исключает своей отставки из-за разногласий с Трампом.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Трамп недоволен тем, как глава минюста Сешнс подходит к расследованию "российского вмешательства" в выборы в США и "российских связей" самого Трампа. Наличие подобных связей опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России являются "абсолютно голословными".