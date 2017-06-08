Раненного в Киеве Осмаева выписали из больницы

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что раненного в Киеве выходца из Чечни Адама Осмаева, ранее обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, выписали из больницы.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену Амину Окуеву совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и напавший на него были доставлены в больницу с ранениями.

"Мы все очень рады! Адам Осмаев сегодня выписался из больницы после покушения на него и Амину Окуеву. Еще очень бледный, со страшенной конструкцией на раненой руке, но уже, как и прежде, улыбчивый и жизнерадостный…. Был рад наградить бойца полицейского добробата (добровольческого батальона — ред.) Амину взамен старенького ПМ (пистолета Макарова — ред.) новеньким Glock-43", — написал Аваков в четверг на своей странице в Facebook.

Относительно стрелявшего в Осмаева министр сообщил, что по нему "будет еще много интересного представлено".

Правоохранители ранее завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. В МВД заявили, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения. Жена Осмаева заявила, что стрелявший представился журналистом французского издания Le Mond. При нем был найден паспорт на имя гражданина Украины. Правоохранители назначили экспертизы для выяснения личности стрелявшего, суд постановил арестовать его на два месяца.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.