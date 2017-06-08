Медиагруппа Al Jazeera подверглась массовой хакерской атаке

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Медиагруппа Al Jazeera заявила, что подверглась массовой хакерской атаке.

"Все системы, веб-сайты и аккаунты в социальных сетях медиагруппы Al Jazeera подверглись кибератаке", — говорится в заявлении Al Jazeera, опубликованном в микроблоге в Twitter.

BREAKING: Al Jazeera Media Network under cyber attack on all systems, websites & social media platforms. More soon: https://t.co/9o3ihGGVjD pic.twitter.com/ZlBBEpTDf6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 июня 2017 г.

Как сообщается, дальнейшие детали инцидента будут опубликованы в ближайшее время.

Агентство Рейтер со ссылкой на источник в медиагруппе, в свою очередь, сообщило, что на данный момент все системы находятся в рабочем состоянии.

"Были предприняты попытки кибератаки на Al Jazeera, но мы их отражаем, на данный момент все наши системы находятся в рабочем состоянии", — цитирует агентство слова источника.