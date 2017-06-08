В Португалии сотрудника службы нацбезопасности обвинили в связях с Россией

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Португальские власти обвинили сотрудника службы национальной безопасности (SIS) в шпионаже в пользу России, сообщает агентство Рейтер.

Как сообщается, португальская прокуратура также предъявила обвинения "русскому", которого посчитали агентом Службы внешней разведки (СВР) России. Имена тех, кому предъявлены обвинения, не разглашаются.

"В соответствии с выдвинутыми обвинениями, сотрудник SIS был завербован СВР и за плату передавал секретную государственную информацию, к которой имел доступ", — цитирует агентство заявление прокуратуры.

По данным прокуратуры Португалии, сотрудник SIS передал рукописный документ агенту СВР, в котором содержалась некая секретная информация. Вместе с тем в прокуратуре Португалии не уточнили, имеет ли отношение данная информация к НАТО или ЕС. У сотрудника португальской службы безопасности было обнаружено 10 тысяч евро — сумма, которую он, предположительно, получил от российского агента за переданную информацию.

По данным агентства, двое обвиняемых впервые были задержаны по требованию португальских властей в Риме в 2016 году. Тогда португальские СМИ сообщали, что гражданин Португалии подозревался в передаче России секретных данных о НАТО и Евросоюзе. Итальянский суд отказался передавать россиянина в португальским властям, после чего российский гражданин был отпущен и вернулся в Россию. Гражданин Португалии был экстрадирован на родину и помещен под домашний арест.