Коми отказался комментировать содержание переговоров Флинна с Кисляком

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор ФБР Джеймс Коми отказался в четверг комментировать содержание переговоров экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

В ходе слушаний в сенатском комитете по разведке Коми попросили прокомментировать сообщение газеты Washington Post от 23 января нынешнего года о том, что "ФБР изучило переговоры Флинна и Кисляка и не нашло ничего подозрительного".

"Я не хочу комментировать это. Я в достаточной степени уверен, что бюро не подтверждало любые перехваты переговоров", — ответил Коми.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми 9 мая.