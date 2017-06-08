Коми заявил, что создание спецканала связи с Россией могло навредить США

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в четверг, что создание специального канала связи с Россией при использовании ее инфраструктуры могло навредить интересам США.

В ходе слушаний в сенатском комитете по разведке один из сенаторов спросил, видит ли Коми риски того, что сначала предвыборный штаб Дональда Трампа, а потом его администрация пытались наладить такой канал с Россией с использованием "ее инфраструктуры и технических устройств".

"Главный риск очевиден: вы даете русским возможность проникать в наши каналы связи. Это упрощает перехват наших коммуникаций и использование их в интересах России против США", — сказал Коми.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с послом РФ в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.