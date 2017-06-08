Трамп надеялся, что расследование по Флинну закроют, заявил Коми

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Экс-глава ФБР Джеймс Коми заявил на слушаниях в сенате, что Трамп "не приказывал" ему закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, но выражал надежду на это.

Отвечая на вопрос сенатора, "приказывал" ли ему Трамп закрыть расследование в отношении Флинна, Коми ответил отрицательно. В то же время, по словам экс-директора ФБР, президент США "выразил надежду" на это.

"Я принял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я принимаю это как приказ", — сказал он, отметив, что конкретно слов "приказываю" не было.

Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.