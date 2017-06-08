Импичмент Трампу маловероятен, считает американский эксперт

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Импичмент президенту США Дональду Трампу крайне маловероятен, более вероятно, что он может уйти в отставку сам, считает профессор Йельского университета Стивен Пинкус.

"Я полагаю, что крайне маловероятно, что ему вынесут импичмент. Я думаю, что это крайне маловероятно, по крайней мере до тех пор, пока не появятся какие-либо факты, которые были бы конкретными. Если такое произойдет, я думаю, он покинет пост сам", — сказал Пинкус, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

По словам эксперта, для импичмента необходимы явные доказательства. Он напомнил, что случаи импичмента президенту США были в истории, например попытка импичмента Биллу Клинтону, которого позднее оправдал сенат, и отставка Ричарда Никсона под угрозой импичмента в конгрессе.

Член палаты представителей конгресса Эл Грин в среду не стал начинать формальную процедуру импичмента президенту Трампу, как это прочили СМИ, но не исключил такого шага в будущем. При этом обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они формально не подчиняются Трампу, но разделяют с ним общие принципы и на данный момент в целом поддерживают начинания президента, несмотря на ряд разногласий.

Обвинения Грина строятся на увольнении директора ФБР Джеймса Коми, который руководил расследованием "российского вмешательства в выборы" и "российских связей Трампа" — наличие таких связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Коми через СМИ обвинил Трампа в том, что тот якобы пытался надавить на него с целью приостановки некоторых аспектов расследования.

В четверг бывший директор ФБР Коми, уволенный Трампом в мае, выступает на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Как следует из опубликованной в среду речи, Коми подтверждает конгрессу США, что глава государства в январе просил его о лояльности на частном приеме. Экс-глава ФБР также заявляет, что ведомство не проводило расследование лично в отношении Трампа, однако президент США предлагал ему прекратить "российское" расследование и закрыть расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.