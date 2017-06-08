Янукович пообещал отдать Донбассу "мифические миллиарды", если их найдут

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Украины Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта, заявил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир.

"В случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на имя В. Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от гражданской войны, которую развязал нынешний украинский режим", — написал Кирасир на своей странице в Facebook.

Он отметил, что регулярные упоминания представителями украинских властей фамилии Януковича о "мифических миллионах и миллиардах долларов", якобы принадлежащих экс-президенту, являются откровенной спекуляцией.

"Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим", — отметил Кирасир.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Киевские силовики завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела.

В марте 2014 года стало известно о заморозке властями Швейцарии банковских счетов Януковича и 19 его соратников, включая экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Активы Януковича и его приближенных также были заморожены в Лихтенштейне и ряде других европейских стран.