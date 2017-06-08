Полиция: инцидент на Трафальгарской площади не связан с терроризмом

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что ЧП на Трафальгарской площади, откуда эвакуировали всех прохожих из-за обнаружения подозрительного предмета, не имеет отношения к терроризму, пострадавших нет.

"Полиция среагировала на сообщения о подозрительном предмете на вокзале Чаринг Кросс. Случай не рассматривается как связанный с терроризмом. Раненых нет", — сказано в сообщении полиции в Twitter.

В ближайшее время оцепление будет снято, отмечают в полиции.

В Лондоне в настоящий момент повышены меры безопасности из-за проходящих сегодня выборов и недавнего теракта, унесшего восемь жизней. 3 июня автомобиль с террористами врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое боевиков, выбравшись из машины, напали на прохожих. Подоспевшая полиция ликвидировала террористов.