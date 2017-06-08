Коми заявил, что администрация Трампа занимается его дискредитацией

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что администрация президента США Дональда Трампа занимается его дискредитацией.

"Администрация решила дискредитировать меня, заявив, что организация (ФБР) находится в беспорядке", — сказал Коми.

"Это была просто ложь", — добавил он.

Трамп уволил Коми в мае, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.