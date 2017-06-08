Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Катар и Сирию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Саудовской Аравии в Москве Абдуррахмана Ар-Расси, сообщил сайт МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития многопланового российско-саудовского взаимодействия, включая график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. Затрагивались также актуальные аспекты положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Сирии и обострение отношений ряда государств региона с Катаром", — говорится в сообщении.