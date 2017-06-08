Президент Польши допустил проведение референдума о принятии беженцев

ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Польша проведет референдум о принятии на своей территории беженцев, если ЕС будет продолжать давление на страну в этом вопросе, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в четверг в Варшаве.

"Если будет продолжаться давление, то я сам обращусь в Сенат с предложением назначить референдум", — сказал Дуда.

При этом он считает, что референдум мог бы пройти в 2019 году во время парламентских выборов. "Референдум мог бы состояться в 2019 году во время выборов парламентских", — заявил польский президент.

"Сегодня позиция правительства однозначна: не соглашаемся на принудительное переселение беженцев на территорию Польши. Моя позиция такая же. Но если этот вопрос далее будет подниматься в ЕС, будут попытки давления и принуждения, то тут голос общества будет необычайно важным", — заявил он.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.