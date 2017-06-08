СМИ рассказали об одном из самых странных избирательных участков в Британии

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Жители британской деревни Уинуик в графстве Нортгемптоншир могут отдать свой голос на парламентских выборах в стране в будке для голосования, которая находится в одном из жилых домов под лестницей, пишет британская газета Daily Telegraph. © AP Photo / Markus Schreiber "Старческое слабоумие": Великобритания выбирает парламент на фоне Brexit

Избирательный участок находится в доме супружеской пары Томас, где ранее располагалась деревенская школа, с 1990 года. В этот раз ожидается, что на участок придут более 70 жителей деревни.

"Возможно, это самый маленький избирательный участок, потому что это всего лишь часть прихожей под лестницей, где мы храним метлу", — сказала 73-летняя Джун Томас. "Все очень официально, поэтому не ждите чашечки чая. Мы соблюдаем все правила, как если бы мы принимали семь тысяч человек", — добавила она.

По ее словам, полиция иногда следит за ходом голосования, но пока никаких жалоб не поступало. Сама Джун уже проголосовала по почте, ее 76-летний супруг Грэм, бывший фермер, намерен "поставить галочку" в своей прихожей.

Как отмечает газета, это не единственное странное место в Британии, где в четверг проходят парламентские выборы. Так, в графстве Норт-Йоркшир один из избирательных участков находится в вагоне поезда, а жители Шеффилда могут отдать свой голос в одном из местных кафе.