Напавший на полицию у Нотр-Дама был психически болен, рассказал его брат

ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, с молотком напавший на сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери, страдал психическим заболеванием, но отказывался обращаться к врачу, заявил в эфире радиостанции RTL его брат Карим.

Днем во вторник мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских у собора Парижской Богоматери, те открыли по нему огонь. Во время нападения мужчина выкрикивал слова о Сирии, а позднее стало известно, что он назвал себя "солдатом халифата". Его с пулевым ранением увезла с места происшествия "скорая помощь". Один из полицейских получил легкие ранения от удара молотком.

По информации французских СМИ, нападавшего зовут Фарид И. Ранее сообщалось, что он уроженец Алжира 1977 года рождения.

По словам Карима, его брат уже около трех лет был нездоров. "Мой брат против насилия. Он противник власти, противник исламистов… Но с 2013 года он начал терять вес, появились признаки тревоги, он стал закрытым", — рассказал мужчина.

По его словам, с 2013 года его брат стал совершать молитвы.

"Каждый раз я говорил ему, что надо обратиться к психиатру, но успеха я не добился. Он не хотел понимать, что он болен", — добавил Карим.