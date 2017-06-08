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В мире

В Польше оппозиция просит распустить комиссию, расследующую крушение Ту-154

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (489)
16:1208.06.2017
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© Flickr / Terra LiberaВаршава, Польша. Архивное фотоВаршава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera

ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" требует от премьер-министра страны Беаты Шидло распустить комиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы, созванную министром обороны Антони Мачеревичем.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
© РИА Новости . Олег Минеев
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Ранее телеканал TVN24 опубликовал материал о результатах экспертизы хода смоленской авиакатастрофы, проведенной Военно-технической академией Польши в рамках нового расследования. Телеканал утверждает, что результат анализа отличается от отчета, который был предоставлен комиссией по расследованию крушения самолета.

"Эта комиссия — это одна афера, большой парад людей, которые не имеют никаких полномочий, чтобы расследовать авиационные происшествия, один большой парад обмана и дилетантства", — заявил депутат сейма от "Гражданской платформы" Марчин Кервиньский.

"Эта комиссия не должна дальше работать, а лица, которые отвечают за такую позорную ложь, должны отвечать перед прокурором", — добавил он.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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Другой депутат партии, бывший замминистра обороны Чеслав Мрочек заявил, что за подобную деятельность комиссии должен быть уволен министр Мачеревич. "Эта комиссия не должна работать, а Антони Мачеревич не должен быть министром обороны", — сказал он.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, в сентябре 2016 года представила первые результаты своей работы. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей. Комиссии, как утверждается, удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алексей Морозов: признаков взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет
Позже польская комиссия распространила новые материалы своей работы. Варшава возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Также в распространенных польской комиссией материалах утверждалось, что еще до столкновения с землей на борту самолета произошел взрыв. МАК опроверг выводы польской комиссии: техническая комиссия комитета не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ. МАК опроверг и заявления польской комиссии о "пропаже" секунд на записи самописцев Ту-154.

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