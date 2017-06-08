Восемь заведений Херсонской области наказали за обслуживание на русском

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Восемь предприятий ресторанного хозяйства и сферы торговли оштрафовали в Херсонской области Украины за нарушения законодательства о языках, в частности за обслуживание на русском языке, сообщила в четверг пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

"В Херсонской области до 8 хозяйствующих субъектов применили взыскания за нарушения требований закона Украины "О языках", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в управления Госпотреблужбы в Херсонской области, за последнее время поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований закона Украины "О языках". Жалобы поступили от одного и того же человека. Он сообщил, что информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается также на русском.

Согласно сообщению, по результатам внеплановых проверок к восьми хозяйствующим субъектам применены штрафы, восемь человек привлечены к административной ответственности.