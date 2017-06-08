Радикалы угрожают сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Радикалы угрожают в четверг вечером сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык в Одессе, под угрозой срыва также ряд выступлений других украинских и российских исполнителей, сообщается на сайте украинского телеканала "Эспрессо".

По информации телеканала, о планах по срыву концерта Билык заявил бывший глава одесского "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

Как указывается в сообщении, радикалы в четверг вечером планируют сорвать концерт Билык за ее сотрудничество с Россией и выступления в Крыму. Концерт певицы запланирован на открытии ресторана "Лео Парк" в 18.00 мск.

"Двенадцатого августа 2015 года (Билык — ред.) посещала Крым, заехав с территории РФ. Самолетом из Москвы, если быть точнее. Прокуратура тогда этот инцидент расследовала, расследовала, но к ответственности Билык так и не привлекли. В последнее время она не вылезает практически из РФ. Подруга Светы Лободы, кстати. Ее муж Аслан принимал участие в российском "Голосе страны", а сама Ирина объяснила это тем, что выступать в России просто ближе к их дому", — заявил Стерненко.

Ранее Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook перечень украинских и российских артистов, концерты которых запланированы в июне в Одессе и могут быть сорваны из-за их поездок в РФ. В этот список вошли российский рэпер Мот (концерт запланирован в одесском клубе на 10 июня), украинская группа "Время и Стекло" (концерт запланирован в одесском клубе на 16 июня), российский рэпер Баста (концерт планируется в одесском клубе 18 июня), DJ Smash (концерт планируется 17 июня в одесском клубе), а также концерт группы "Грибы".

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую радикалы обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь, украинский певец Иван Дорн решил отменить свой концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз радикалов.