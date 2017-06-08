Пакистанская армия сообщила, что предотвратила создание ячейки ИГ* в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Армия Пакистана в четверг сообщила о завершении спецоперации в провинции Белуджистан, в результате которой удалось предотвратить закрепление присутствия в регионе террористической группировки "Исламское государство"*.

"Успешная операция сил безопасности в округе Мастунг помешала образованию прямой/косвенной организованной инфраструктуры ИГ* в Белуджистане/Пакистане", — говорится в заявлении пресс-службы ВС страны.

Операция была проведена 1-3 июня, в прошедшее воскресенье армия сообщила о ликвидации в ходе операции 12 "закоренелых террористов", которые укрылись в пещерах в округе Мастунг с целью планирования и проведения террористических актов в Белуджистане.

Как заявили в армии, тогда силовики получили сведения о 10-15 террористах запрещенной группировки "Лашраки-Джангиви Аль-Альми", которые укрывались в пещерах в 36 километрах к юго-востоку от города Мастунг. В частности, по данным пакистанских военных, именно эта группировка стояла за подрывом кортежа вице-председателя сената Маулана Абдулы Гафура Хайдери, произошедшего в середине мая и приведшего к гибели не менее 25 человек.

"Указанная организация, по поступившим данным, пыталась установить контакт с ИГ* и намеревалась способствовать закреплению ИГ* в Белуджистане", — заявили в армии.

Спецоперация началась утром 1 июня и продолжалась три дня. Как отмечается в пресс-релизе, боевики оказали упорное сопротивление, кроме того, операция проходила в условиях сложного рельефа местности. В результате пятеро военнослужащих пострадали. В ходе зачистки укрытий террористов были найдены 50 килограмм взрывчатки, три пояса смертника, 18 гранат и шесть ракетных пусковых установок и другое оружие с боеприпасами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.