Недовольный пассажир довел сотрудницу Ryanair до слез и обвинил в расизме

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Брюсселя недовольный пассажир довел до слез сотрудницу авиакомпании Ryanair.

Поводом для конфликта стал нераспечатанный талон на посадку. Сотрудница авиакомпании отказалась пускать мужчину в салон самолета без этого документа.

В ответ пассажир заявил, что она "должна делать свою работу", требовал связаться с ее начальством, говорил, что ему не нравится "такое отношение", интересовался, "где ее учили" так разговаривать с клиентами и в итоге довел до слез.

За сотрудницу авиакомпании вступился мужчина в очереди, однако получил свою порцию оскорблений. Его обозвали "лысым жирдяем" и посоветовали встать на "беговую дорожку".

Видео произошедшего снял и выложил в сеть сам зачинщик конфликта. По его мнению, ролик должен стать свидетельством проявления расизма. Он был уверен, что с ним так разговаривали только из-за его темного цвета кожи.

Однако реакция пользователей оказалась не такой, какую он ждал. Большинство людей встали на сторону сотрудницы Ryanair, отметив, что поведение пассажира было неприемлемым.