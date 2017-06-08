Британцы публикуют фото собак, которых не пускают на избирательные участки

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости. В день парламентских выборов жители Великобритании развлекают друг друга, тысячами публикуя в соцсетях фотографии своих собак возле избирательных участков, куда вход им запрещен.
Don't forget to vote, kids. #dogsatpollingstations pic.twitter.com/JUP48Jk0Nc— Emma Buchanan (@emmmaarclaairee) 8 июня 2017 г.
Хештэг #DogsAtPollingStations (собаки на избирательных участках) за шесть часов с начала голосования набрал большую популярность, в частности, в Twitter и Instagram – 11,5 тысяч и 7,5 тысяч упоминаний, соответственно.
Up early and casting our vote in Canterbury #dogsatpollingstations — pic.twitter.com/hZysCbxeMD— Jodie Doubleday (@jodiedoubleday) 8 июня 2017 г.
Как передают корреспонденты РИА Новости, четвероногих друзей на сами участки не пускают, поэтому хозяева вынуждены оставлять их на улице и привязывать к заборам.
Today your vote is your voice. Go out and vote!#dogsatpollingstations #GE2017 pic.twitter.com/t92hPNaBzR— Katie Clarke (@kcatclarke) 8 июня 2017 г.
Пользователи в комментариях восторгаются этим "удивительным феноменом" и делятся впечатлениями от посещения избирательных участков.
Phoebe doesn't know which pawty to vote for #dogsatpollingstations #GeneralElection @DogsTrust pic.twitter.com/LsGKP6gOYF— Sam (@SAMiCURE) 8 июня 2017 г.
В России, а также во многих европейских странах (Германия, Франция) выборы традиционно проводятся в воскресенье. В Великобритании люди голосуют по четвергам — это объясняется тем, что, по традиции, четверг считается "базарным днем". В городах и деревнях фермеры устраивают рынки, люди выходят на улицу и посвящают "городской жизни" и общению с соседями чуть больше времени, чем обычно.
Arnie doing his bit #dogsatpollingstations pic.twitter.com/2MW4NpGXPE— May Jones (@maybjones) 8 июня 2017 г.
Внеочередные всеобщие выборы в парламент проводятся по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне. "В стране единство есть, а в Вестминстере (метонимическое обозначение британского парламента) — нет", — объявила тогда Мэй.
Every vote counts!!! #dogsatpollingstations 🐶 pic.twitter.com/ZSvCyUGWrK— viks (@vikkimxo) 8 июня 2017 г.
Граждане Великобритании 8 июня выберут кандидатов на 650 мест в нижней палате парламента — палате общин. Если ни одна из партий не получит большинства, что в данном случае маловероятно, придется формировать коалицию. Избирательные участки будут работать с 07.00 до 22.00 (09.00-00.00 мск). Ближе к утру станут известны предварительные результаты голосования.