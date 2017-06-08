Результаты вскрытия жертв крушения под Ту-154 опровергают версию о взрыве

ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Вскрытия тел жертв смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, опровергают версию взрыва на борту самолета и не противоречат выводам, к которым пришли российские специалисты, сообщает телеканал TVN24.
"Результаты вскрытий первых эксгумированных тел дают четкий ответ на вопрос, что стало причиной смерти пассажиров. Такие повреждения… возникают от воздействия с большой силой тупых инструментов или предметов с тупыми краями", — говорится в сообщении. По мнению польских экспертов, такими предметами могли быть "части салона пассажирского самолета или его корпуса".
К аналогичным выводам пришли специалисты, изучившие останки с использованием томографа. "Исследование с помощью томографа не выявило четко контрастных металлических инородных тел. Единственные чужеродные элементы, выявленные с помощью томографа, это заколки для волос или разорванные четки", — сообщает TVN24.
По данным телеканала, итоги обследования останков каждый раз завершались заключением: "Такие травмы являются последствием воздействия значительной энергии твердых инструментов… Встречаются у жертв дорожно-транспортных происшествий, авиакатастроф".
Подчеркивается, что у жертв авиакатастрофы не были обнаружены травмы, которые могут возникнуть в результате взрыва. "Исследования не показали изменений, которые могли бы возникнуть иначе, чем характерным для аварии образом. Не было обнаружено травм или следов, указывающих на действие ударной волны или термическое воздействие", — цитирует TVN24 заключение экспертов. Кроме того, подчеркивается, что при изучении волос погибших не были обнаружены свидетельства воздействия высоких температур.
Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, в сентябре 2016 года представила первые результаты своей работы. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей. Комиссии, как утверждается, удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.
Позже польская комиссия распространила новые материалы своей работы. Варшава возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.
Также в распространенных польской комиссией материалах утверждалось, что еще до столкновения с землей на борту самолета произошел взрыв. МАК опроверг выводы польской комиссии: техническая комиссия комитета не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ. Также МАК опроверг заявления польской комиссии о "пропаже" секунд на записи самописцев Ту-154.