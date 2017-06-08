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В мире

Результаты вскрытия жертв крушения под Ту-154 опровергают версию о взрыве

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (488)
14:1008.06.2017
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© РИА Новости / Олег МинеевПерейти в фотобанкОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фотоОбломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Минеев
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ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Вскрытия тел жертв смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, опровергают версию взрыва на борту самолета и не противоречат выводам, к которым пришли российские специалисты, сообщает телеканал TVN24.

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Алексей Морозов: признаков взрыва на борту Ту-154 Качиньского нет
В Польше в настоящее время проводятся эксгумации останков погибших. Ранее, в 2011-2012 годах, тела девяти жертв трагедии уже были эксгумированы для проведения вскрытий. По данным телеканала, в ходе этих исследований не были обнаружены свидетельства того, что на борту самолета произошел взрыв, на чем настаивает польская комиссия по расследованию катастрофы.

"Результаты вскрытий первых эксгумированных тел дают четкий ответ на вопрос, что стало причиной смерти пассажиров. Такие повреждения… возникают от воздействия с большой силой тупых инструментов или предметов с тупыми краями", — говорится в сообщении. По мнению польских экспертов, такими предметами могли быть "части салона пассажирского самолета или его корпуса".

К аналогичным выводам пришли специалисты, изучившие останки с использованием томографа. "Исследование с помощью томографа не выявило четко контрастных металлических инородных тел. Единственные чужеродные элементы, выявленные с помощью томографа, это заколки для волос или разорванные четки", — сообщает TVN24.

По данным телеканала, итоги обследования останков каждый раз завершались заключением: "Такие травмы являются последствием воздействия значительной энергии твердых инструментов… Встречаются у жертв дорожно-транспортных происшествий, авиакатастроф".

Подчеркивается, что у жертв авиакатастрофы не были обнаружены травмы, которые могут возникнуть в результате взрыва. "Исследования не показали изменений, которые могли бы возникнуть иначе, чем характерным для аварии образом. Не было обнаружено травм или следов, указывающих на действие ударной волны или термическое воздействие", — цитирует TVN24 заключение экспертов. Кроме того, подчеркивается, что при изучении волос погибших не были обнаружены свидетельства воздействия высоких температур.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 разбившегося под Смоленском в 2010 году
© Фото предоставлено МАК
МАК опроверг выводы Варшавы о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы под Смоленском, в сентябре 2016 года представила первые результаты своей работы. Эксперты заявили, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей. Комиссии, как утверждается, удалось получить доступ к полным версиям записей, которые свидетельствуют, что в последние секунды полета у самолета отказал генератор, двигатель и датчики считывания высоты. Министр обороны Польши Антони Мачеревич принял решение о рассекречивании документов, связанных с авиакатастрофой.

Позже польская комиссия распространила новые материалы своей работы. Варшава возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Также в распространенных польской комиссией материалах утверждалось, что еще до столкновения с землей на борту самолета произошел взрыв. МАК опроверг выводы польской комиссии: техническая комиссия комитета не выявила воздействия на борт взрывчатых веществ. Также МАК опроверг заявления польской комиссии о "пропаже" секунд на записи самописцев Ту-154.

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