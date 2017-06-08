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Парламент Австрии отклонил предложение об отмене санкций против России

13:5508.06.2017
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© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия . Архивное фотоВена, Австрия . Архивное фото
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky

ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Австрийский парламент вновь отклонил предложение Австрийской партии Свободы (FPOE) с требованием немедленной отмены экономических санкций в отношении Российской Федерации, сообщил РИА Новости в четверг депутат этого политического объединения Аксель Кассеггер.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости
Матвиенко считает, что Европа не скоро отменит санкции против России

"Предложение, конечно же, опять было отклонено", — сказал он.

Согласно документу, "свободники" в интересах австрийских фермеров, терпящих значительный ущерб от санкций, предлагали Национальному совету принять резолюцию для правительства, в особенности, для министра сельского хозяйства, о немедленном требовании на европейском уровне снять экономические ограничения с Российской Федерации.

Постоянные подачи предложений

По словам Кассеггера, аналогичное предложение члены партии представляют в парламент и его комитеты с 2015 года. "Потому что мы считаем, что эти санкции приносят для обеих сторон лишь недостатки, и меня, как австрийского депутата, особенно беспокоят минусы для австрийской стороны. А экономический ущерб здесь весьма значителен, ведь вместе с российской стороной в предыдущие годы мы выстроили очень хорошие экономические отношения в интересах обеих стран", — сказал он, напомнив, что в 2013 году РФ стала десятой наиболее крупной страной-импортером австрийских товаров, что важно для экспортно-ориентированной экономики республики.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"И этот позитивный процесс заблокировали и разрушили введенные в 2014 году санкции, что видно по цифрам, которые указывают, что не только импорт, но и экспорт между Россией и Австрией значительно обрушился", — отметил собеседник агентства. Кассеггер, отвечающий в парламентском крыле партии за вопросы экономики и энергетики, добавил, что это не замедлило сказаться на экономической ситуации в Австрии, осложненной значительной безработицей. В мае этого года она составила почти 400 тысяч человек на 8,5 миллионов населения страны.

Кассеггер пояснил, что данное предложение они внесли вместе с 58 другими проектами, касающихся многих важных, по мнению представителей партии, тем для жизни страны, на которые необходимо обратить внимание правительства государства. "И снятие санкций против России — это одна из тем, которые мы считаем особенно важными в сфере экономики", — добавил он.

Продолжат и дальше

Собеседник агентства отметил, что FPOE намерена и дальше работать в этом направлении.

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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"Дальше мы можем делать то, что делает оппозиционная партия: представлять соответствующие проекты… Действия по существу, конечно, может предпринимать лишь правительство. А что мы может делать и делаем: с одной стороны всеми силами подталкивать их к тому, чтобы санкции были сняты, с другой — мы представляем в СМИ и доносим по всей стране нашу позицию о бессмысленности этих санкций", — сказал он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

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