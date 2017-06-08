Норвежский суд отказал Брейвику в рассмотрении жалобы на государство

СТОКГОЛЬМ, 8 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Верховный суд Норвегии отказал Андерсу Брейвику в рассмотрении его жалобы на государство, сообщает Норвежская радиокомпания NRK со ссылкой на решение суда.

Таким образом Верховный суд оставил в силе решение апелляционного суда Норвегии, который ранее не нашел признаков нарушения прав Брейвика в условиях его содержания в тюрьме, в которой он находится после совершения двойного теракта в 2011 году и убийства 77 человек.

Весной прошлого года иск террориста заслушал районный суд Осло, который признал частичное нарушение прав Брейвика в условиях его содержания и, в частности, нарушение пунктов статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, согласно которой никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию. Суд Осло, в частности, признал случаи продолжительных по времени (до 23 часов) изоляций Брейвика от общения с людьми.

Апелляционный суд Норвегии позже констатировал, что Брейвик не подвергается и не был подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению. В решении суда также говорится, что Брейвик по-прежнему остается под сильным влиянием идей правого экстремизма и что остается риск того, что осужденный может опять прибегнуть к насилию. Суд также не нашел признаков того, что осужденный был подвержен негативной изоляции в тюрьме.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону.