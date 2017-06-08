В Германии сирийского беженца подозревают в убийстве психолога

БЕРЛИН, 8 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Сирийский беженец подозревается в убийстве сотрудника Общества немецкого Красного Креста (DRK) в Саарбрюккене, он задержан, сообщил телеканал N24.
По данным телеканала, подозреваемый в настоящее время находится в больнице, так как на его теле обнаружены раны, которые он, вероятно, нанес себе сам. В отношении него будет проведена психологическая экспертиза.
Известно, что погибший работал в реабилитационном центре с 2014 года, он участвовал в проекте "Надежда", целью которого является оказание поддержки получившим психологическую травму беженцам в первые месяцы их пребывания в Германии. На сайте Общества немецкого Красного Креста размещен баннер с соболезнования в связи с кончиной сотрудника.