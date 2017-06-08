В Пенсильвании четыре человека погибли при стрельбе в супермаркете

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жертвами стрельбы в супермаркете на северо-востоке американского штата Пенсильвания стали четыре человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в 40 километрах от города Скрантон примерно в 1.00 по местному времени (8.00 мск).

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На месте происшествия полиция обнаружила тела двух женщин и двух мужчин. Предположительно, один из мужчин застрелил остальных.

Подробности случившегося и мотивы преступника не уточняются. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

4 muertos en una balacera en un supermercado de Pennsylvania: Cuatro personas murieron… https://t.co/bQG0dwr3as #fb — tulio gómez (@tulio1987) 8 июня 2017 г.

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