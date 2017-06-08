В Пенсильвании четыре человека погибли при стрельбе в супермаркете

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жертвами стрельбы в супермаркете на северо-востоке американского штата Пенсильвания стали четыре человека, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел в 40 километрах от города Скрантон примерно в 1.00 по местному времени (8.00 мск).
4 dead in murder-suicide in Pennsylvania supermarket https://t.co/eRk4LVqOOw pic.twitter.com/c6Xl199ZIC— KMBC (@kmbc) 8 июня 2017 г.
На месте происшествия полиция обнаружила тела двух женщин и двух мужчин. Предположительно, один из мужчин застрелил остальных.
Подробности случившегося и мотивы преступника не уточняются. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
4 muertos en una balacera en un supermercado de Pennsylvania: Cuatro personas murieron… https://t.co/bQG0dwr3as #fb— tulio gómez (@tulio1987) 8 июня 2017 г.